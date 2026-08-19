Pemain Film Parasite Park So Dam Menderita Kanker Tiroid Menyebar ke Kelenjar Getah Bening, Terancam Kehilangan Suara

JAKARTA - Aktris Korea Selatan, Park So Dam, pernah menghadapi kondisi serius setelah didiagnosis menderita kanker tiroid papiler yang telah menyebar ke kelenjar getah bening. Penyakit tersebut bahkan membuatnya dihadapkan pada risiko kehilangan suara yang menjadi bagian penting dari kariernya sebagai aktris.

Park So Dam diketahui didiagnosis mengidap kanker tiroid papiler pada 2021. Saat menjalani pemeriksaan, dokter menemukan sejumlah benjolan di area lehernya.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa kanker tersebut tidak hanya menyerang bagian tiroid, tetapi juga telah menyebar ke kelenjar getah bening.

Kondisi tersebut membuat Park So Dam harus menjalani prosedur operasi yang cukup kompleks. Pasalnya, kanker berada di area yang berdekatan dengan saraf yang berkaitan dengan pita suara.

Hampir Kehilangan Suara

Dokter pun memperingatkan Park So Dam mengenai kemungkinan kehilangan suara apabila kanker telah mengenai saraf tersebut. Hal itu tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi sang aktris.