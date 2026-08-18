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Minyak Zaitun vs Minyak Nabati: Mana yang Lebih Sehat?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |22:05 WIB
Minyak Zaitun vs Minyak Nabati: Mana yang Lebih Sehat?
Ilustrasi minyak nabati. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Minyak nabati atau minyak sayur merupakan salah satu bahan yang hampir selalu tersedia di dapur. Minyak ini sering digunakan untuk menumis atau menggoreng sayuran, membuat saus, dituangkan di atas pizza, hingga mencegah pasta saling menempel.

Minyak zaitun dan minyak nabati termasuk jenis minyak dari tumbuhan yang paling banyak digunakan di berbagai negara. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari cara pembuatan, rasa, kandungan nutrisi, hingga potensi manfaatnya bagi kesehatan.

Perbedaan Minyak Zaitun dan Minyak Nabati

Minyak zaitun dan minyak nabati berbeda dalam hal bahan baku, cara pengolahan, penggunaan dalam masakan, rasa, serta kandungan nutrisinya.

Berikut beberapa perbedaan utamanya: 

  • Minyak zaitun dibuat dari buah zaitun yang diperas. Biasanya cocok untuk saus salad, menumis, atau cocolan roti. Minyak ini mengandung vitamin K dan E, terutama pada jenis extra virgin. Dengan kandungan tersebut, minyak zaitun tentu kaya antioksidan. Tidak banyak proses pengolahan, terutama pada jenis extra virgin. 
  • Minyak nabati berasal dari campuran minyak dari berbagai sumber tumbuhan, seperti bunga matahari, jagung, kanola, kedelai, dan safflower. Umumnya digunakan untuk memanggang dan menggoreng. Kandungan nutrisinya bergantung pada campuran minyak, tetapi biasanya hanya menyisakan sedikit nutrisi setelah melalui proses pengolahan yang cukup tinggi. 

Kandungan Nutrisi

Tingkat pengolahan minyak tidak hanya memengaruhi rasa, tetapi juga kandungan nutrisinya. Minyak zaitun dan minyak nabati sama-sama mengandung lemak tidak jenuh. Namun, minyak zaitun mengandung lebih banyak lemak tak jenuh tunggal, seperti asam oleat, asam linoleat, dan asam palmitat. Sementara itu, minyak nabati umumnya lebih banyak mengandung lemak tak jenuh ganda omega-6.

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