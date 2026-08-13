Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Quervain Tenosynovitis, Nyeri Pergelangan Tangan saat Buka Tutup Botol hingga Angkat Sendok

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |07:05 WIB
Mengenal Quervain Tenosynovitis, Nyeri Pergelangan Tangan saat Buka Tutup Botol hingga Angkat Sendok
Nyeri di pergelangan tangan. (Foto: Freepik)
A
A
A

NYERI pada pergelangan tangan kerap dirasakan banyak orang. Biasanya, nyeri muncul karena aktivitas berat, olahraga, atau cedera ringan.

Namun jika nyeri tersebut terasa amat sangat sakit bahkan saat kamu hanya sekedar membuka tutup botol, mengulek, atau mengangkat sendok itu tidak boleh disepelekan. Bisa jadi, kamu terkena Quervain Tenosynovitis.

Tanpa Tersadari Aktivitas Ini Sebabkan Kamu Nyeri Tangan, Salah Satunya Yoga!

1. Apa Itu Quervain Tenosynovitis?

Nyeri Pergelangan tangan yang amat sangat saat melakukan aktivitas sederhana seperti di atas bukanlah satu hal biasa. Bisa jadi, kamu terkena Quervain Tenosynovitis.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, kondisi tersebut merupakan peradangan selubung tendon di sisi pergelangan tangan atau di bawah pangkal ibu jari.

“Nah, tendon ini berfungsi untuk menggerakkan ibu jari. Saat digunakan berulang kali dengan tekanan yang besar, selubung tendon ini ngalamin iritasi, bengkak, lalu nimbulin yang namanya rasa nyeri,” kata dr. Aditya, dikutip Kamis (13/8/2026).

2. Penyebab Quervain Tenosynovitis

dr. Aditya menjelaskan, Quervain Tenosynovitis muncul tersebut bukan disebabkan oleh asam urat, kolesterol, atau rematik. Hal ini terjadi karena aktivitas mekanis pergelangan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang cukup memprihatinkan adalah kondisi tersebut seringkali disalahpahami masyarakat sebagai nyeri biasa.

Alhasil, penanganan yang dilakukan cukup sederhana. Mulai dari mengoleskan minyak, memakai koyo, maupun memberi pijatan kecil pada titik nyeri yang justru bisa memperparah peradangan.

“Padahal, kalau memang ini penyebabnya adalah de Quervain, pijatan yang terlalu keras ini justru bisa memperparah peradangan yang ada pada tendon. Dan kalau kondisi ini misalnya dibiarin, jaringan di sekitar tendon ini dapat menebal, sehingga ruang tempat tendon bergerak itu menjadi semakin sempit,” jelas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153390/arti_garis_m_di_telapak_tangan_ternyata_punya_makna_istimewa-j3Bp_large.jpg
Arti Garis M di Telapak Tangan, Ternyata Punya Makna Istimewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084197/apa_arti_huruf_m_di_garis_telapak_tangan_ternyata_ini_maknanya-ZBQo_large.jpg
Apa Arti huruf M di Garis Telapak Tangan? Ternyata ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/482/3235314//cek_kesehatan_gratis-2GAc_large.jpg
Merasa Sehat Belum Tentu Selamat: saat Penyakit Mematikan Datang Tanpa Gejala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/629/3231436//anak_kehujanan-cm9I_large.jpg
Benarkah Anak yang Sering Main Hujan-hujanan Lebih Mudah Sakit? Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/482/3229628//serangan_jantung-Y6sR_large.jpg
5 Cara Mencegah Penyakit Serangan Jantung Sejak Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/482/3228884//sakit-qauQ_large.jpg
Apakah Autoimun Bisa Dicegah? Ini 4 Kebiasaan yang Bisa Turunkan Risikonya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement