HOME WOMEN LIFE

Arti Garis M di Telapak Tangan, Ternyata Punya Makna Istimewa

Clarisa Adiana , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |19:27 WIB
Arti Garis M di Telapak Tangan, Ternyata Punya Makna Istimewa
Arti Garis M di Telapak Tangan, Ternyata Punya Makna Istimewa (Foto: Freepik)
JAKARTA – Arti garis M di telapak tangan, ternyata punya makna istimewa. Pernahkah Anda memperhatikan garis-garis di telapak tangan Anda? Jika membentuk huruf M, Anda termasuk dalam kelompok kecil yang dipercaya memiliki keistimewaan tersendiri.

Belakangan ini, kemunculan garis berbentuk huruf M di telapak tangan kembali ramai diperbincangkan di media sosial karena diyakini memiliki makna tertentu dalam dunia pembacaan garis tangan atau palmistry.


Apa Arti Huruf M di Telapak Tangan?

Menurut informasi dari situs Your Tango, garis berbentuk huruf M yang terbentuk dari pertemuan garis kepala, hati, dan kehidupan tidak menunjukkan tanda kemiskinan seperti yang sering dipercayai dalam mitos. Sebaliknya, bentuk ini justru dipercaya sebagai tanda keberuntungan, kecerdasan, intuisi tajam, dan potensi kepemimpinan yang luar biasa.

Bentuk huruf M sendiri terbilang cukup langka dan hanya ditemukan pada sebagian kecil populasi di dunia. Jika Anda memilikinya, khususnya di tangan kiri, dipercaya bahwa Anda memiliki kemampuan untuk sukses dalam berbagai bidang kehidupan baik karier, bisnis, maupun hubungan sosial.


Makna Simbolik Garis M dalam Dunia Palmistry

Dalam seni ramal tapak tangan, garis M sering disebut sebagai bagian dari garis Simian yaitu garis lurus yang menggantikan dua garis terpisah (garis hati dan garis kepala). Hanya sekira 1–2% orang di dunia yang memiliki garis ini.

Beberapa makna dan ciri khas orang dengan garis tangan berbentuk huruf M antara lain:

Intuisi tinggi: Mereka mudah menangkap tanda-tanda atau perasaan yang tidak disadari orang lain.

Pemimpin alami: Dikenal berani mengambil keputusan, tegas, dan memiliki pengaruh kuat di lingkungan sekitar.

Anti-kebohongan: Individu ini disebut mampu mendeteksi kebohongan dengan cepat.

Karismatik dan komunikatif: Cocok untuk profesi yang menuntut kemampuan berbicara, seperti sales, pengajar, motivator, atau pembicara publik.

Berjiwa wirausaha: Memiliki naluri bisnis dan keuangan yang baik, dengan kemampuan menghasilkan uang dari berbagai kesempatan.

 

