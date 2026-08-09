Bukan Selalu Saraf Kejepit, Nyeri Bokong hingga Kaki Bisa Jadi Piriformis Syndrome

JAKARTA - Pernahkah kamu merasakan nyeri yang menusuk di area bokong setelah duduk berjam-jam saat bekerja? Rasa sakit yang terkadang menjalar hingga ke kaki ini kerap membuat resah karena gejalanya yang menyerupai saraf kejepit.

Namun, tidak semua nyeri di area tersebut disebabkan oleh masalah pada saraf tulang belakang. Dalam dunia medis, kondisi ini sering merujuk pada Piriformis Syndrome.

Dokter Spesialis Saraf dan Intervensi Nyeri Fajar Rudy Qimindra dalam unggahan video di akun Instagramnya mengingatkan masyarakat untuk mulai peka terhadap sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh. Menurutnya, pemahaman mengenai kondisi ini sangat penting agar penanganan dapat dilakukan sejak dini sebelum mengganggu mobilitas harian.

“Kenali gejala awal piriformis syndrome. Nyeri bokong menjalar ke kaki yang mirip saraf kejepit,” kata dr. Fajar, dikutip Minggu (9/8/2026).

Menariknya, keluhan ini kerap dipicu oleh kebiasaan sederhana yang tanpa sadar sering kita lakukan sehari-hari. Mulai dari kebiasaan duduk terlalu lama saat bekerja, posisi jongkok, berdiri dengan satu kaki, hingga tekanan saat buang air besar. Aktivitas-aktivitas harian inilah yang berpotensi memicu ketegangan pada otot piriformis di area bokong.