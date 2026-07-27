Mengenal Saraf Kejepit, Sakit yang Dialami Hotman Paris

JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris, tengah menjalani pengobatan di Singapore. Lewat akun Instagram pribadinya, Hotman mengungkapkan bahwa dirinya mengalami saraf kejepit.

Kabar terakhir, ia membagikan postingan bahwa dirinya sedang bertemu dokter ahli saraf dan akan segera melakukan operasi. Dokter menunjukkan foto posisi tulang spine L4 dan L5 di tubuh Hotman sebelum operasi.

Sebenarnya, seperti apa saraf kejepit L4 dan L5? Yuk, kenal lebih jauh soal saraf kejepit.

Mengenal Saraf Kejepit

Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan, saraf kejepit adalah suatu kondisi, di mana saraf tertekan oleh jaringan sekitarnya. Jaringan tersebut dapat berupa jaringan otot, tendon, tulang, atau tulang rawan. Karena saraf menjalar sepanjang tubuh, saraf kejepit juga bisa terjadi di berbagai lokasi dalam tubuh.

Penyebab Saraf Kejepit

Beberapa posisi tubuh dapat meningkatkan tekanan di sekitar saraf, seperti bertumpu pada siku atau kebiasaan menyilangkan kaki dalam waktu lama. Selain itu, ada pula beberapa kondisi yang dapat menyebabkan saraf kejepit, antara lain:

Herniasi diskus, suatu kondisi yang terjadi akibat bantalan tulang belakang bergeser dari tempat yang seharusnya.

Rheumatoid arthritis atau peradangan pada sendi.

Stenosis spinal, yaitu penyempitan yang tidak normal pada tulang belakang.

Carpal tunnel syndrome, kondisi ini terjadi ketika saraf median di pergelangan tangan tertekan.

Cedera, memar, atau kondisi lain yang menyebabkan pembengkakan juga bisa memicu terjadinya saraf kejepit.

Apa Itu Saraf Kejepit L4 - L5?