5 Cara Mencegah Penyakit Serangan Jantung Sejak Dini

PENYAKIT jantung sering dikaitkan dengan usia lanjut. Namun kenyataannya, masalah kesehatan ini dapat mulai berkembang sejak usia muda.

Pola hidup yang kurang sehat, stres, kurang aktivitas fisik, serta kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak dapat meningkatkan risiko gangguan jantung di kemudian hari. Kabar baiknya, risiko penyakit jantung dapat dikurangi dengan menerapkan kebiasaan sehat sejak dini.

Perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menjaga fungsi jantung dan pembuluh darah tetap optimal. Lantas, apa saja caranya?

Dilansir dari NHS.uk, berikut 5 cara mencegah penyakit serangan jantung sejak dini:

1. Rutin Bergerak dan Berolahraga

Aktivitas fisik menjadi salah satu kunci utama menjaga kesehatan jantung. Olahraga membantu memperkuat otot jantung, melancarkan sirkulasi darah, menjaga berat badan, serta membantu mengontrol tekanan darah dan kadar kolesterol.

Tidak harus selalu melakukan olahraga berat. Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, atau melakukan latihan ringan secara rutin sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung.

2. Terapkan Pola Makan Sehat

Makanan yang dikonsumsi setiap hari memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan jantung. Pola makan tinggi makanan olahan, gorengan, gula, dan garam berlebih dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta penumpukan plak di pembuluh darah.

Untuk menjaga jantung tetap sehat, perbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ikan, serta sumber protein sehat lainnya. Selain itu, batasi konsumsi lemak jenuh dan makanan ultra-proses yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL).