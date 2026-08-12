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Profil dan Potret Raabi'atul Adawiyyah, Istri Pangeran Abdul Malik yang Gelarnya Dicopot oleh Sultan Hassanal Bolkiah

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |11:10 WIB
Profil dan Potret Raabi'atul Adawiyyah, Istri Pangeran Abdul Malik yang Gelarnya Dicopot oleh Sultan Hassanal Bolkiah
Profil dan Potret Raabi'atul Adawiyyah, Istri Pangeran Abdul Malik yang Gelarnya Dicopot oleh Sultan Hassanal Bolkiah (Foto/X/ Monarchies et Dynasties @Monarchies2000)
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JAKARTA - Raabi'atul Adawiyyah menjadi sorotan setelah Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, mencabut gelar kerajaan yang sebelumnya diberikan kepadanya. Gelar Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri tersebut dicabut dan keputusan itu berlaku efektif sejak diumumkan.

Raabi'atul Adawiyyah merupakan istri Pangeran Abdul Malik Hassanal Bolkiah, salah satu putra Sultan Hassanal Bolkiah. Pencabutan gelar tersebut diumumkan oleh Kantor Kepala Protokol Kerajaan atau Office of the Grand Chamberlain.

Penjabat Kepala Protokol Kerajaan, Pengiran Haji Raffizanna Pengiran Haji Razali, menyampaikan bahwa keputusan tersebut merupakan titah Sultan Brunei.

Istri Pangeran Abdul Malik

Pengiran Raabi'atul Adawiyyah merupakan menantu Sultan Hassanal Bolkiah setelah menikah dengan Pangeran Abdul Malik dari Brunei.

Keduanya melangsungkan pernikahan pada April 2015 setelah pertunangan mereka diumumkan oleh pihak istana pada 11 Januari 2015.

Sejak menikah dengan Pangeran Abdul Malik, Raabi'atul menjadi bagian dari keluarga kerajaan Brunei dan memperoleh gelar kerajaan.

Gelar Dicabut karena Perilaku yang Dinilai Tidak Pantas

Menurut laporan RTB News, keputusan pencabutan gelar berkaitan dengan perilaku Raabi'atul Adawiyyah yang dinilai tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai bagian dari keluarga kerajaan.

      
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