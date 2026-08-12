Dokter Ungkap 6 Makanan Sehat Ini Ternyata Tinggi Kalori, Ada Telur dan Salmon!

JAKARTA - Sering mikir kalau makan makanan sehat otomatis membuatmu kurus? Belum tentu! Seorang dokter membeberkan enam makanan sehat yang ternyata jadi jebakan kalori. Kalau dimakan tanpa takaran yang pas, makanan-makanan ini malah bisa bikin berat badan naik. Ternyata, telur dan salmon termasuk di dalamnya!

Melansir The Standard, Dokter Spesialis Endokrin dan Metabolisme Tsai Ming-chieh menjelaskan lewat Facebook-nya bahwa banyak orang terjebak karena merasa makanan sehat bisa dimakan sebanyak-banyaknya. Namun pada akhirnya justru berat badan malah bertambah.

Padahal, meskipun padat nutrisi (kaya lemak sehat, protein, serat, dan mikronutrien), makanan ini juga padat kalori. Berikut adalah daftar makanan sehat yang perlu kamu atur porsinya menurut dr. Tsai:

1. Alpukat

Buah ini kaya lemak tak jenuh tunggal yang bagus buat jantung. Tapi ingat, alpukat itu masuk kategori sumber lemak. Kalori satu buah alpukat ukuran sedang bahkan lebih tinggi dari semangkuk nasi putih! Jadi, anggaplah alpukat sebagai pengganti minyak goreng, bukan buah yang bisa dicemil sembarangan.

2. Kacang-kacangan

Kacang mete, kenari, atau almon memang sumber mineral dan vitamin E. Sayangnya, karena ukurannya kecil dan renyah, tanpa sadar kamu sudah makan terlalu banyak. Padahal, segenggam kecil per hari sudah cukup.

3. Cokelat Hitam (lebih dari 85 persen)

Cokelat kaya akan flavonoid yang punya sifat antioksidan dan bisa bikin mood jadi bagus. Ada yang bilang cokelat hitam bantu bakar lemak, tapi lemak dari mentega kakaonya tetaplah lemak.

Gara-gara makan cokelat ini, banyak orang yang justru tambah gemuk. Cukup nikmati 1-2 potong kecil per hari. Kalau makan satu bungkus utuh, kalorinya bakal melonjak drastis.

4. Susu Berlemak (Whole Milk)