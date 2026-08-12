Profil dan Potret Cantik Christy No Na yang Bikin Heboh Usai Koprol Tangan Satu saat Manggung di Los Angeles

PROFIL dan potret cantik Christy menarik diulas. Sebab, dia baru saja bikin heboh saat no na manggung di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dalam penampilannya, Christy melakukan aksi yang tak disangka. Dia koprol dengan satu tangan hingga membuat penonton tercengang.

1. Guncang Panggung Los Angeles

Christy Gardena kembali mencuri perhatian publik. Member girl group Indonesia no na tersebut bikin heboh saat tampil di panggung Head in the Clouds (HITC) Los Angeles 2026. Bukan hanya karena paras cantiknya, Christy sukses membuat penonton terpukau lewat aksi akrobatik dengan melakukan koprol menggunakan satu tangan.

Aksi tersebut terjadi ketika no na membawakan lagu “honk!” di panggung HITC Los Angeles pada 8 Agustus 2026. Di tengah penampilan yang energik, Christy tiba-tiba melakukan gerakan akrobatik menggunakan satu tangan. Aksi spontan tersebut langsung menjadi salah satu momen yang paling menarik perhatian dalam penampilan no na.

Penampilan no na di festival tersebut memang tidak hanya mengandalkan musik dan koreografi. Baila Fauri, Christy Gardena, Esther Geraldine, dan Shazfa Adesya juga membawa berbagai unsur budaya Indonesia ke panggung internasional.

2. Sosok Christy Gardena

Christy Gardena merupakan salah satu dari empat member no na, girl group Indonesia yang berada di bawah naungan 88rising. Christy memiliki nama lengkap Denial Christian Gardena dan dikenal dengan nama panggung Christy.

Christy menjadi salah satu member yang cukup mencuri perhatian sejak no na diperkenalkan kepada publik. Bersama Baila Fauri, Esther Geraldine, dan Shazfa Adesya, Christy resmi debut bersama no na pada Mei 2025.

Sejak awal kemunculannya, Christy tidak hanya dikenal karena kemampuan bernyanyi dan menari. Ia juga memiliki latar belakang di bidang dance yang turut menunjang penampilannya sebagai performer.