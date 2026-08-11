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Alyssa Daguise Rayakan 3 Bulan Baby Soso, Haru Melihat Putrinya Tumbuh

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |12:05 WIB
Alyssa Daguise Rayakan 3 Bulan Baby Soso, Haru Melihat Putrinya Tumbuh
Alyssa Daguise dan Al Ghazali. (Foto: Instagram/@alyssadaguise)
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SELEBRITI Alyssa Daguise tengah menikmati momen bahagia sebagai seorang ibu. Istri Al Ghazali tersebut baru saja merayakan usia tiga bulan sang buah hati, Soleil Zephora, yang akrab disapa Baby Soso.

Momen spesial itu dibagikan Alyssa melalui unggahan di media sosial. Ia mengungkapkan rasa bahagia sekaligus haru melihat putrinya terus tumbuh dan melewati berbagai tahapan perkembangan.

Alyssa Daguise

1. Alyssa Daguise Rayakan 3 Bulan Baby Soso

Dalam unggahannya di Instagram @alyssadaguise, Alyssa mengaku perasaannya sebagai seorang ibu terasa campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia melihat setiap pencapaian sang putri.

Namun, di sisi lain, Alyssa diam-diam merindukan sosok Baby Soso yang masih sangat kecil. Alyssa bahkan berharap waktu bisa berjalan lebih lambat agar dirinya dapat menikmati setiap momen pertumbuhan sang buah hati.

“Menjadi seorang ibu punya cara unik yang membuat hati kita seolah berada di dua tempat sekaligus. Aku merayakan setiap pencapaiannya sembari diam-diam merindukan sosok dirinya saat masih bayi—masa yang kini telah ia lewati. Jika aku boleh meminta satu hal saja, aku ingin waktu berjalan lebih lambat....” tulis Alyssa Daguise.

 

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