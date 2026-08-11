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Profil dan Potret Cantik Gisela Cindy, Mantan Artis Cilik yang Resmi Menikah di Kanada

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |09:06 WIB
Profil dan Potret Cantik Gisela Cindy, Mantan Artis Cilik yang Resmi Menikah di Kanada
Profil dan Potret Cantik Gisella Cindy, Mantan Artis Cilik yang Resmi Menikah di Kanada (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Nama Gisela Cindy kembali menjadi perhatian publik setelah mantan artis cilik tersebut resmi menikah di Kanada. Sosoknya dikenal masyarakat sejak masih kecil melalui sejumlah sinetron dan serial televisi populer.

Gisela Cindy memiliki nama lengkap Gisela Cindy Sulistyaningrum. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 1 Desember 1994. Gisella merupakan adik dari aktris Gracia Indri.

Kini, Gisela diketahui telah lama menetap di Kanada. Ia juga menempuh pendidikan di Vancouver Film School.

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Profil Gisela Cindy

  • Nama lengkap: Gisela Cindy Sulistyaningrum
  • Nama populer: Gisela Cindy
  • Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, Jawa Timur, 1 Desember 1994
  • Kebangsaan: Indonesia
  • Pendidikan: Vancouver Film School
  • Profesi: Aktris, penyanyi, dan manajer

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Perjalanan Karier Gisela Cindy

Gisela Cindy mulai memasuki dunia hiburan sejak masih berusia anak-anak. Debutnya sebagai aktris cilik dimulai melalui serial Panji Manusia Millenium yang tayang pada 1999.

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