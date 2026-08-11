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Hari Anak Nasional: Momen untuk Beri Perhatian Lebih pada Kesehatan Kulit Ibu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |16:30 WIB
Hari Anak Nasional: Momen untuk Beri Perhatian Lebih pada Kesehatan Kulit Ibu
Dokter ERHA Ultimate Central Park Grace Eka Sari Pribadi. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Ratusan anak bersama orang tua memadati Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta Barat, Minggu (2/8/2026), dalam acara Kreasi Anak untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Okezone dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Di tengah rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kualitas kulit melalui inovasi teknologi estetika modern. 

Dalam sesi edukasi, dr. Grace Eka Sari Pribadi, Dokter ERHA Ultimate Central Park, memperkenalkan Ultraformer MPT, teknologi berbasis MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) yang dirancang untuk membantu menjaga kualitas kulit sekaligus mengatasi tanda-tanda penuaan tanpa tindakan bedah. 

Menurut dr. Grace, proses penuaan kulit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor usia, tetapi juga oleh paparan sinar ultraviolet (UV), yang menjadi salah satu penyebab utama premature skin aging. Paparan UV secara terus-menerus dapat mempercepat penurunan kolagen, mengurangi elastisitas kulit, serta memicu munculnya garis halus, kerutan, dan perubahan tekstur kulit. 

"Melindungi kulit dari sinar matahari merupakan langkah penting. Namun, seiring bertambahnya usia, kulit juga membutuhkan stimulasi kolagen untuk membantu mempertahankan struktur dan kualitasnya," kata dr. Grace. 

Berbeda dari teknologi ultrasound konvensional, Ultraformer MPT mengusung MMFU (Micro & Macro Focused Ultrasound) yang memungkinkan penghantaran energi secara lebih presisi pada berbagai lapisan kulit. Teknologi ini memberikan fleksibilitas bagi dokter untuk menyesuaikan kedalaman dan pola penghantaran energi sesuai kondisi kulit pasien, sehingga membantu meningkatkan kekencangan kulit, memperbaiki kontur wajah, serta mendukung kualitas kulit secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan kenyamanan selama prosedur. 

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