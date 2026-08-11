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Dea Imut Tampil Anggun Berhijab saat Akad, Punya Alasan Menyentuh soal Takut Dosa di Masa Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |07:05 WIB
Dea Imut Tampil Anggun Berhijab saat Akad, Punya Alasan Menyentuh soal Takut Dosa di Masa Depan
Dea Imut resmi menikah. (Foto: Instagram/@deaaanisa)
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JAKARTA – Penampilan aktris cantik Dea Annisa alias Dea Imut saat prosesi akad nikah menyita perhatian publik. Pasalnya, dia tampil anggun mengenakan hijab saat akad.

Soal alasan mengenakan hijab, Dea Imut pun angkat bicara. Dia membahas soal ketakutan akan dosa di masa depan.

Dea Imut resmi menikah

1. Pakai Hijab saat Akad

Dea Imut mengenakan hijab putih yang anggun. Aura bintang film tersebut dinilai sangat berbeda hingga membuat netizen terpana.

Namun, di balik kecantikan yang memukau itu, terselip sebuah alasan mendalam mengapa Dea memilih menutup aurat di hari spesialnya, meski dalam kesehariannya ia belum berhijab. Hal ini terungkap saat seorang netizen bertanya langsung melalui kolom komentar di media sosialnya.

"Kak manglingi banget tau. Tapi alasan pakai hijab pas akad kenapa ya kak?" tanya akun @hijau***.

 

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