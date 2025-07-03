Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Ampuh Menjawab Kapan Nikah, Bikin Lawan Bicara Nggak Berkutik!

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |17:27 WIB
5 Cara Ampuh Menjawab Kapan Nikah, Bikin Lawan Bicara Nggak Berkutik!
5 Cara Ampuh Menjawab Kapan Nikah, Bikin Lawan Bicara Nggak Berkutik! (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lima cara ampuh menjawab kapan nikah yang bisa kamu gunakan saat ditanya kerabat, teman, dan orang di sekitar agar mereka tidak selalu menanyakan hal tersebut.

Pertanyaan ini sering kali menghantui dan membuat risih para lajang ataupun orang yang masih berpacaran. Tak jarang beberapa kali pertanyaan ini juga membuat suasana menjadi canggung karena orang yang ditanya hal ini merasa tidak nyaman.

Nah, supaya kamu tidak bigung menjawab pertanyaan yang dijuluki “pertanyaan keramat” itu. Berikut lima cara ampuh menjawab pertanyaan kapan nikah yang bisa kamu terapkan, dilansir dari Souther Weddings, Kamis (3/7/2025):

1. Meminta Doa Terbaik

“Doakan saja yang terbaik untuk hubungan aku ke depannya”.

Jawaban ini memang terdengar klise tetapi masih sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang bertanya. Selain itu, jawaban ini menyiratkan bahwa kamu tidak ingin membahas hal ini lebih jauh.


2. Memberi Tau Fokus Kamu saat ini

“Kalau sekarang aku sedang fokus dengan pekerjaan dan mengembangkan diri menjadi lebih baik, jadi belum ada niat untuk menikah saat ini”.

Jawaban ini langsung pada intinya sehingga tidak memberi peluang untuk orang tersebut bertanya lebih lanjut mengenai pernikahan.


3. Jawab Jujur dan Santai

“Belum ada rencana pasti untuk menikah tapi semoga segera ya, nanti kalau udah siap nikah pasti undangan langsung sampai di kamu”.

Jawaban santai dan tetap menunjukkan kalau kamu masih menghargainya walaupun sudah bertanya hal itu. Selain itu, jawaban ini juga menegaskan bahwa untuk menikah harus mersiapkan banyak hal salah satunya mental.

 

Halaman:
1 2
      
