10 Tips Memilih MUA, yang Mau Nikah Wajib Tau Nih

JAKARTA - Bagi kamu yang ingin tampil maksimal di momen spesial, memilih Make Up Artist (MUA) yang tepat jadi hal penting. Tidak semua orang memiliki kemampuan merias wajah sendiri, sehingga kehadiran MUA sangat membantu untuk menciptakan tampilan yang cantik, anggun, dan sesuai harapan.

Acara seperti pertunangan, pernikahan, wisuda, hingga pesta tentu menjadi momen berharga yang ingin dikenang. Apalagi jika kamu akan banyak berfoto, penampilan terbaik jadi hal yang tak bisa diabaikan.

Kini, jasa MUA semakin mudah ditemukan, terutama di kota-kota besar. Namun, tidak semuanya menawarkan kualitas yang sesuai ekspektasi. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memilih MUA agar hasilnya memuaskan.

Berikut 10 tips memilih MUA

1. Cari Referensi Sebanyak Mungkin

Mulailah dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber, seperti media sosial, internet, atau rekomendasi teman dan keluarga. Jika mencari lewat media sosial, pastikan akun tersebut terlihat kredibel aktif, memiliki interaksi, dan tidak terkesan baru dibuat. Rekomendasi dari orang terdekat biasanya lebih terpercaya karena berdasarkan pengalaman langsung.

2. Sesuaikan dengan Budget

Biaya MUA sangat beragam, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Harga mahal tidak selalu menjamin hasil terbaik, begitu juga sebaliknya. Jika budget terbatas, kamu bisa mencari promo atau bahkan meminta bantuan teman yang memiliki kemampuan merias.