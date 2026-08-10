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Potret Dea Imut Resmi Menikah, Tampil Menawan dalam Balutan Busana Hijab Serbaputih

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |12:05 WIB
Potret Dea Imut Resmi Menikah, Tampil Menawan dalam Balutan Busana Hijab Serbaputih
Dea Imut resmi menikah. (Foto: Instagram/@deaaanisa)
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KABAR bahagia datang dari aktris Dea Imut. Setelah melewati perjalanan bersama sang kekasih, Dea Imut akhirnya resmi dipersunting Mazaki Ahmad pada Minggu 9 Agustus 2026.

Kabar pernikahan tersebut dibagikan langsung melalui akun Instagram Dea Imut. Dalam unggahannya, Dea memperlihatkan potret bahagia bersama Mazaki yang kini resmi menjadi suaminya.

Dea Imut resmi menikah

1. Tampil Menawan dalam Balutan Busana Hijab Serbaputih

Pada momen istimewa tersebut, Dea dan Mazaki tampil kompak mengenakan busana bernuansa serbaputih. Keduanya berdiri berdampingan di depan dekorasi pernikahan yang dipenuhi rangkaian bunga berwarna putih.

Dea Imut terlihat anggun dalam balutan busana putih panjang yang dipadukan dengan hijab senada. Penampilannya memberikan kesan elegan sekaligus sederhana di hari bahagianya.

Senada dengan Dea Imut, Mazaki Ahmad tampil mengenakan setelan jas putih. Ia melengkapi penampilannya dengan detail berwarna hitam pada bagian kerah serta dasi kupu-kupu.

Dea Imut resmi menikah

Dalam foto-foto yang diunggah di media sosial, kebahagiaan terpancar jelas dari Dea Imut dan Mazaki Ahmad. Senyum semringah terus ditebarkan sejoli ini.

Tak hanya membagikan potret pernikahan, Dea Imut juga menuliskan caption singkat dalam unggahannya. Pesan tersebut menggambarkan bagaimana momen pernikahan menjadi hari yang telah lama dinantikan oleh keduanya.

“From ‘next stop’ to forever. And finally, the day they’ve been waiting for is here,” tulis Dea Imut.

 

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