Viral! Nenek Berusia 111 Tahun Bagikan Rahasia Panjang Umur

JAKARTA - Kisah seorang perempuan berusia 111 tahun asal China kembali menjadi viral setelah ia membagikan kebiasaan sederhana yang selama ini dijalaninya. Wang Gaiying disebut tetap aktif melakukan berbagai kegiatan sehari-hari dan meyakini bahwa terus bergerak menjadi salah satu kebiasaan penting dalam menjalani usia lanjut.

Wang merupakan warga Rugao, Provinsi Jiangsu, wilayah yang dikenal memiliki banyak penduduk berusia panjang. Berdasarkan laporan Jianghai Evening News, hingga Februari lalu terdapat 672 warga berusia 100 tahun atau lebih yang tinggal di kawasan tersebut.

Tingginya angka harapan hidup di Rugao juga pernah menjadi perhatian peneliti. Peneliti dari Institut Ilmu Tanah Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok di Nanjing mengaitkannya dengan kondisi tanah setempat yang kaya mineral. Kondisi tersebut disebut dapat menghasilkan tanaman dengan kandungan unsur mikro yang bermanfaat bagi tubuh.

Melansir SCMP, Wang kini tinggal bersama keluarganya dalam satu rumah yang dihuni hingga lima generasi. Ia bahkan masih menjalani berbagai aktivitas rumah tangga meski usianya telah melewati satu abad.

Saat masih berusia lebih dari 100 tahun, Wang diketahui masih membantu pekerjaan di ladang, termasuk memanen kacang tanah dan semangka. Kini aktivitas fisiknya memang tidak seberat dahulu, tetapi ia tetap berusaha melakukan pekerjaan ringan seperti membersihkan meja dan melipat pakaian.

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