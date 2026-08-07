5 Camilan Nikmat yang Jadi Pasangan Serasi Kopi di Pagi Hari

MENIKMATI secangkir kopi di pagi hari terasa begitu nikmat. Minum kopi pun akan terasa lebih lengkap jika dilengkapi makanan pendamping yang tepat.

Makanan ini bisa membantu mengganjal perut sebelum memulai aktivitas. Selain itu, perpaduan kopi dan camilan juga bisa menciptakan momen santai yang menyenangkan.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 makanan yang cocok menemani kopi pagi:

1. Roti Panggang

Roti panggang menjadi salah satu pilihan klasik untuk menemani kopi. Teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam berpadu pas dengan rasa kopi. Tambahan selai, mentega, madu, atau telur bisa membuat menu sederhana ini semakin mengenyangkan.

2. Pisang Goreng

Pisang goreng merupakan teman sempurna untuk kopi, terutama bagi pencinta cita rasa manis. Rasa pisang yang lembut dengan lapisan luar yang renyah memberikan kombinasi menarik ketika disantap bersama kopi hitam maupun kopi susu.