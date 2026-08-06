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Alasan Ibu Menyusui Gampang Haus dan Lapar, Dokter Ungkap Faktanya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |16:06 WIB
Alasan Ibu Menyusui Gampang Haus dan Lapar, Dokter Ungkap Faktanya!
Ilustrasi busui mudah haus dan lapar. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Saat menyusui, Moms seringkali merasa haus dan lapar. Ternyata ini bukan hanya soal mitos. Ada fakta medis yang menjelaskan tentang kondisi ini. 

Lewat media sosial Instagram pribadinya, Dokter Laktasi Putri Maulina mengungkapkan alasan mengapa ibu menyusui atau busui sering lapar dan haus. “Hal ini karena membakar kalori sebanyak 500-700 kalori per hari dalam proses menyusui,” paparnya, dikutip Kamis (6/8/2026).

“Kalo sebanyak itu setara dengan melakukan satu setengah jam yoga atau 1 jam 15 menit berlari dengan kecepatan 8 km/h, satu jam bersepeda dengan kecepatan yang intens dan satu jam berenang yang cepat tanpa istirahat,” imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa kondisi tersebut adalah normal dan wajar. Maka dari itu, busui membutuhkan energi yang lebih banyak untuk menghasilkan cairan berupa ASI yang sangat berharga ini.

“Ibu menyusui membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori tadi, karena pembakaran ini didapatkan dari hasil makanan yang ibu makan atau dari cadangan di tubuh ibu selama fase hamil,” bebernya.

Dokter Putri berpesan, jangan menghitung jumlah kalori yang masuk, tapi makan makanan yang bergizi seimbang dan bernutrisi agar meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI.

(Agustina Wulandari )

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Topik Artikel :
Lapar haus ibu menyusui Busui
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