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5 Cara Terbaik Menggelar Town Hall Meeting yang Berkesan

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |16:35 WIB
5 Cara Terbaik Menggelar Town Hall Meeting yang Berkesan
5 Cara Terbaik Menggelar Town Hall Meeting yang Berkesan. (Foto: Freepik)
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MENYATUKAN visi dan misi manajemen dengan aspirasi seluruh karyawan merupakan kunci keberhasilan komunikasi internal di sebuah perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, town hall meeting di luar area kantor, bisa menjadi solusi.

Banyak perusahaan yang kini menggelar town hall meeting di hotel. Selain untuk memberikan ‘suasana’ baru untuk karyawan, hotel juga memberikan kenyamanan dan fasilitas lengkap untuk meeting.

Hasilnya, agenda meeting dapat berjalan jauh lebih efektif dan terarah. Sebagai bahan pertimbangan, berikut adalah berbagai keuntungan memilih hotel sebagai lokasi town hall meeting perusahaan:

1.Suasana Lebih Fokus dan Profesional

Membawa karyawan keluar dari lingkungan kantor dapat memberikan penyegaran pikiran. Dengan suasana baru dan privasi yang terjaga, karyawan dapat lebih fokus mengikuti agenda meeting tanpa terganggu hal lain,

2.Fasilitas Teknis yang Lengkap

      
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