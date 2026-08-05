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Merasa Gagal Jadi Ayah, Ruben Onsu Ungkap Putrinya Sudah Sering Dengar Pertengkaran

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |20:06 WIB
Merasa Gagal Jadi Ayah, Ruben Onsu Ungkap Putrinya Sudah Sering Dengar Pertengkaran
Merasa Gagal Jadi Ayah, Ruben Onsu Ungkap Putrinya Sudah Sering Dengar Pertengkaran (Foto: Instagram)
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JAKARTA Ruben Onsu mengungkapkan salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang ayah. Presenter tersebut mengaku merasa gagal setelah mengetahui putri sulungnya, Thalia, ternyata sudah lama menyadari dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara dirinya dan mantan istrinya, Sarwendah.

Dalam perbincangannya di podcast Deddy Corbuzier, Ruben mengatakan Thalia bukan lagi anak kecil yang tidak memahami situasi di rumah. Menurutnya, sang putri beberapa kali mendengar pertengkaran yang terjadi ketika dirinya menerima panggilan telepon dari Sarwendah.

Ruben mengaku momen tersebut menjadi pengalaman yang paling membekas sekaligus menyakitkan baginya sebagai seorang ayah.

“Buat Thalia itu, dia tahu bagaimana suasana itu. Ya, teriak-teriak di dalam mobil, terima telepon, wah, ngatain gue gitu,” ujar Ruben.

Setelah percakapan itu berakhir, Ruben mengaku langsung dihantui rasa bersalah karena merasa gagal melindungi anaknya dari konflik orang tua.

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