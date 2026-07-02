Ruben Onsu Tampil Brewok Sepulang Umrah, Bikin Pangling!

TANGERANG – Penampilan terbaru presenter Ruben Onsu sukses mencuri perhatian publik usai menunaikan ibadah umrah. Mantan suami Sarwendah itu tampil dengan brewok yang lebih lebat dari biasanya, membuat banyak orang pangling saat menyambut kepulangannya di Tanah Air.

Ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, belum lama ini, Ruben tampak lebih religius dengan penampilan barunya. Meski terlihat lelah setelah menempuh perjalanan panjang, ayah tiga anak tersebut tetap ramah melayani pertanyaan awak media.

Menanggapi perubahan penampilannya, Ruben menjelaskan bahwa brewok yang kini menghiasi wajahnya tumbuh secara alami. Selama berada di Tanah Suci, ia sengaja tidak terlalu memikirkan urusan penampilan agar bisa lebih fokus beribadah.

"Ya, gue mah tiga hari enggak dicukur juga udah segini (lebat). Udah banyak gitu. Cuma memang karena ini kan umrah, jadinya udahlah enggak usah dikerok-kerok dulu. Nanti sampai rumah baru dicukur lagi," ujar Ruben Onsu.

Ruben juga mengungkapkan bahwa agenda ibadahnya selama di Makkah cukup padat. Ia mengaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk beribadah di Masjidil Haram dibanding melakukan aktivitas lainnya.