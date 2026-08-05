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Kangen Anak, Ruben Onsu: Gue Lari ke Panti Asuhan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |15:11 WIB
Kangen Anak, Ruben Onsu: Gue Lari ke Panti Asuhan
Kangen Anak, Ruben Onsu: Gue Lari ke Panti Asuhan (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Di tengah proses penyesuaian hidup setelah bercerai dari Sarwendah Tan, Ruben Onsu mengaku masih sering diliputi rasa rindu kepada ketiga anaknya. Presenter tersebut bahkan memiliki cara tersendiri untuk meredakan perasaan itu, yakni dengan mengunjungi panti asuhan dan menghabiskan waktu bersama anak-anak di sana.

Dalam perbincangan di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Ruben mengungkapkan bahwa dirinya sengaja mencari kegiatan yang dapat membantu mengendalikan emosinya ketika rasa rindu kepada anak-anak datang.

"Kalau kemarin ini gue akhirnya pergi ke panti asuhan. Gue sampai enggak mau ada jiwa emosi yang terlalu gimana gitu, akhirnya gue larinya ke panti asuhan aja," ungkap Ruben Onsu, dikutip Rabu (5/8/2026).

Cara Ruben Menenangkan Pikiran

Menurut Ruben, kunjungan ke panti asuhan memberinya pelajaran berharga tentang rasa syukur sekaligus membantu menenangkan pikirannya.

"Pertama, gue pengen ngajarin diri gue untuk bersyukur," ujarnya.

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