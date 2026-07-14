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Ruben Onsu Kesal Giorgio Izinkan Anaknya Makan Permen Karet: Ibunya Punya Peraturan!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |20:10 WIB
Ruben Onsu Kesal Giorgio Izinkan Anaknya Makan Permen Karet: Ibunya Punya Peraturan!
Ruben Onsu Kesal Giorgio Izinkan Anaknya Makan Permen Karet: Ibunya Punya Peraturan! (Foto: Instagram)
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JAKARTA Ruben Onsu kembali meluapkan kekesalannya di media sosial. Presenter tersebut secara terbuka menegur Giorgio Antonio setelah kekasih Sarwendah itu memberikan izin kepada salah satu anaknya untuk mengunyah permen karet saat si anak sebelumnya meminta persetujuan kepada sang ibu.

Melalui unggahan di akun Instagram pada Selasa (14/7/2026), Ruben membagikan potongan video siaran langsung yang memperlihatkan Sarwendah dan Giorgio tengah menerima panggilan dari anaknya. Dalam percakapan tersebut, sang anak meminta izin untuk makan permen karet.

Sarwendah terdengar tidak mengizinkan permintaan tersebut. Namun, Giorgio justru memberikan jawaban berbeda dan memperbolehkan anak itu mengunyah permen karet.

Momen tersebut membuat Ruben geram. Ia menilai Giorgio sudah melampaui batas dengan ikut mengambil keputusan terkait anak-anaknya.

“Permisi ya, Gio. Maaf sebelumnya. Itu ibunya juga punya peraturan tentang anak saya. Please jangan ikut-ikut kasih keputusan kalau tentang anak ya,” tulis Ruben.

Minta Gio Tak Ikut Campur

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