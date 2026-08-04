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Moms, Ini Tips Santai Tetap Bisa Menyusui di Tempat Umum

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |11:03 WIB
Moms, Ini Tips Santai Tetap Bisa Menyusui di Tempat Umum
Ilustrasi menyusui di tempat umum. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Menyusui di tempat umum adalah hal yang wajar dan legal. Di Indonesia sendiri, hak memberikan ASI juga didukung kuat oleh hukum. Jadi, Moms tidak perlu merasa bersalah karena sedang memenuhi kebutuhan makan si kecil.

Berikut tips nyaman dan santai saat harus menyusui di ruang publik yang dilansir dari Healthline.

Tips Nyaman Menyusui di Tempat Umum

1. Latihan di rumah dulu 

Kalau ini pengalaman pertamamu, cobalah berlatih menyusui di depan cermin terlebih dahulu. Ini bisa membantu kamu melihat sudut pandang orang lain dan membuat kamu lebih percaya diri.

2. Pilih pakaian yang tepat 

Gunakan bra menyusui (nursing bra) dan pakaian yang mudah diakses. Pakaian dengan kancing depan, kaus longgar, atau baju khusus menyusui akan sangat memudahkan kamu.

3. Pakai penutup (nursing cover) 

Jika kamu merasa lebih nyaman dengan sedikit privasi, kamu bisa menggunakan celemek menyusui, selendang, atau selimut tipis. Tapi ingat, ini adalah pilihan pribadi kamu, bukan sebuah kewajiban.

4. Pilih lokasi yang nyaman 

Kamu tidak harus menyusui di dalam toilet! Banyak tempat umum sekarang memiliki ruang laktasi yang nyaman. Jika tidak ada, kamu bisa mencari sudut yang agak tenang atau tempat duduk dengan sandaran yang enak.

Menyusui adalah proses yang sangat alami dan indah. Hal yang paling penting adalah bayimu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan kamu merasa nyaman saat melakukannya. 

(Agustina Wulandari )

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