Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Ayah Telantarkan Anak dan Istri demi Selingkuh dengan Sesama Jenis

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |06:14 WIB
Viral! Ayah Telantarkan Anak dan Istri demi Selingkuh dengan Sesama Jenis
Viral! Ayah Telantarkan Anak dan Istri demi Selingkuh dengan Sesama Jenis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kisah rumah tangga seorang perempuan yang mengaku ditinggalkan suami saat baru melahirkan menjadi viral di media sosial. Perempuan tersebut mengklaim suaminya meninggalkan dirinya dan anak mereka yang masih bayi karena diduga menjalin hubungan dengan sesama jenis. Unggahan itu pun menuai beragam reaksi dari warganet.

Cerita tersebut dibagikan melalui akun Instagram @vrafania. Dalam unggahannya, ia mengaku kini tengah menghadapi gugatan cerai dari sang suami ketika anak mereka baru berusia sekitar sembilan bulan.

Menurut pengakuannya, sang suami awalnya mengajukan gugatan cerai dengan alasan dirinya dianggap lalai mengurus anak, termasuk menuding susu untuk bayi mereka kerap basi. Namun, perempuan tersebut membantah tudingan itu dan menilai alasan tersebut hanya dijadikan dalih.

Ia kemudian mengunggah sejumlah tangkapan layar percakapan dan foto yang diklaim sebagai bukti bahwa suaminya diduga memiliki hubungan dengan sesama jenis. Berdasarkan pengakuannya, hubungan tersebut menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga mereka.

Dalam unggahan yang sama, ia juga mengaku sang suami telah meninggalkan rumah sejak anak mereka masih berusia sekitar 30 hari. Ia menyebut sejak saat itu suaminya tidak lagi memberikan nafkah maupun pendampingan kepada dirinya dan sang buah hati.

"Ayah kandung yang rela ninggalin anak baru lahir 30 hari demi selingkuhan sejenis. Sekarang anak sudah 9 bulan, ternyata undangan sidang malah menyuruh hadir membawa anak," tulisnya.

Rayakan Ulang Tahun Selingkuhan

Perempuan tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya karena, menurut pengakuannya, sang suami tidak pernah merayakan ulang tahun anak mereka. Namun, ia mengklaim justru melihat adanya perayaan yang dilakukan bersama orang yang diduga menjadi pasangan baru suaminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
homoseksual Selingkuh LGBT Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/482/3233604/lari-8RpS_large.jpg
Viral Olahraga Lari Disebut Pemicu Plak Jantung, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/612/3233474/viral-iDoK_large.jpg
Viral! Lagu Kicau Mania Liriknya Jadi Getcho Money Up di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/612/3233469/viral-nlb6_large.png
Perusahaan Vape Putus Kontrak Kerjasama dengan Bigmo Usai Libatkan Anak dalam Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/612/3233431/bigmo-kGqW_large.png
Bigmo Dilaporkan ke KPAI Gegara Libatkan Anak di Iklan Vape
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/612/3233367/bigmo-OXFM_large.jpg
Viral! Streamer Bigmo Ajak Anak Kecil Promosikan Vape, Bikin Netizen Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/298/3233258/martabak_wiro_sableng-oFIs_large.jpg
Viral! Penjual Martabak Pakai Kapak Wiro Sableng Buat Potong Makanan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement