Viral! Ayah Telantarkan Anak dan Istri demi Selingkuh dengan Sesama Jenis

Viral! Ayah Telantarkan Anak dan Istri demi Selingkuh dengan Sesama Jenis (Foto: Instagram)

JAKARTA - Kisah rumah tangga seorang perempuan yang mengaku ditinggalkan suami saat baru melahirkan menjadi viral di media sosial. Perempuan tersebut mengklaim suaminya meninggalkan dirinya dan anak mereka yang masih bayi karena diduga menjalin hubungan dengan sesama jenis. Unggahan itu pun menuai beragam reaksi dari warganet.

Cerita tersebut dibagikan melalui akun Instagram @vrafania. Dalam unggahannya, ia mengaku kini tengah menghadapi gugatan cerai dari sang suami ketika anak mereka baru berusia sekitar sembilan bulan.

Menurut pengakuannya, sang suami awalnya mengajukan gugatan cerai dengan alasan dirinya dianggap lalai mengurus anak, termasuk menuding susu untuk bayi mereka kerap basi. Namun, perempuan tersebut membantah tudingan itu dan menilai alasan tersebut hanya dijadikan dalih.

Ia kemudian mengunggah sejumlah tangkapan layar percakapan dan foto yang diklaim sebagai bukti bahwa suaminya diduga memiliki hubungan dengan sesama jenis. Berdasarkan pengakuannya, hubungan tersebut menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga mereka.

Dalam unggahan yang sama, ia juga mengaku sang suami telah meninggalkan rumah sejak anak mereka masih berusia sekitar 30 hari. Ia menyebut sejak saat itu suaminya tidak lagi memberikan nafkah maupun pendampingan kepada dirinya dan sang buah hati.

"Ayah kandung yang rela ninggalin anak baru lahir 30 hari demi selingkuhan sejenis. Sekarang anak sudah 9 bulan, ternyata undangan sidang malah menyuruh hadir membawa anak," tulisnya.

Rayakan Ulang Tahun Selingkuhan

Perempuan tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya karena, menurut pengakuannya, sang suami tidak pernah merayakan ulang tahun anak mereka. Namun, ia mengklaim justru melihat adanya perayaan yang dilakukan bersama orang yang diduga menjadi pasangan baru suaminya.