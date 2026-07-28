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Viral! Mahasiswa Jatuh dari Panggung saat Wisuda Gegara Minta Difotoin Rektor, Netizen: Malunya Sampai Tua

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |06:15 WIB
Viral! Mahasiswa Jatuh dari Panggung saat Wisuda Gegara Minta Difotoin Rektor, Netizen: Malunya Sampai Tua
Viral! Mahasiswa Jatuh dari Panggung saat Wisudah Gegara Minta Difotoin Rektor, Netizen: Malunya Sampai Tua (Foto: Instagram)
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JAKARTAViral momen wisuda yang seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan berubah menjadi insiden tak terduga bagi seorang mahasiswi. Saat hendak mengabadikan momen usai menerima ucapan selamat di atas panggung, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Rekaman kejadian itu pun viral di media sosial dan memancing beragam reaksi dari warganet.

Peristiwa tersebut terjadi dalam prosesi Wisuda ke-115 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Berdasarkan video yang beredar, mahasiswi itu diduga ingin berfoto setelah menerima ucapan selamat dari jajaran pimpinan universitas.

Saat berada di atas panggung, ia disebut meminta bantuan rektor untuk mengambilkan foto. Namun, ketika hendak mengambil posisi, langkahnya justru meleset hingga terjatuh dari sisi panggung.

Insiden itu membuat suasana sejenak tegang. Sejumlah panitia dan petugas yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan sehingga mahasiswi tersebut dapat segera bangkit.

Momen tersebut semakin menjadi sorotan karena terekam dalam siaran langsung prosesi wisuda. Potongan videonya kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan menuai banyak komentar dari netizen.

Sebagian besar warganet menanggapi kejadian itu dengan nada bercanda, sementara yang lain turut menyampaikan rasa simpati kepada mahasiswi tersebut.

"Malunya sampai tua," tulis salah satu netizen.

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Topik Artikel :
wisuda mahasiswa Mahasiswi Viral
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