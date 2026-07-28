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Operasi Sinusitis, Apakah Otomatis Mengubah Bentuk Hidung? Ini Penjelasan Dokter

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |12:02 WIB
Operasi Sinusitis, Apakah Otomatis Mengubah Bentuk Hidung? Ini Penjelasan Dokter
Operasi hidung, Rhinoplasty dan Septoplasty. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Belakangan ini banyak para artis Tanah Air yang melakukan operasi pada hidungnya. Ada dua tujuannya, estetika mengubah bentuk hidung dan sinusitis atau pembengkakan atau peradangan pada dinding sinus. 

Beberapa artis, seperti Ria Ricis, Mahalini, dan Rizky Febrian mengaku melakukan operasi hidung karena mengalami sinusitis yang mengganggu fungsi pernapasan dan menurunnya  indera penciuman. Namun, apakah operasi sinusitis juga mengubah bentuk hidung?

Melalui media sosial TikTok, Dokter Anti Aging Clarin Hayes mengungkapkan bahwa operasi hidung ada dua, yaitu Rhinoplasty dan Septoplasty. “Rhinoplasty adalah prosedur pembedahan untuk mengubah ukuran, bentuk, dan simetri dari hidung. Jadi untuk penampilan luar untuk kepentingan estetik dan kosmetik,” ujarnya.

Sedangkan, lanjutnya, Septoplasty yaitu pembedahan untuk memperbaiki septum hidung, karena alasan medis yang mengganggu fungsi pernapasan. Ia menjelaskan, septum deviasi adalah kondisi tulang hidung bengkok, di mana seharusnya tulang hidung lurus, meski tak ada yang lurus sempurna. 

“Dua jenis tindakan ini punya tujuan yang berbeda. Rhinoplasty lebih untuk memperbaiki estetika saja, sedangkan Septoplasty sendiri secara estetik biasanya nggak terlalu mengubah bentuk, karena lebih ke internal dalamnya yang diperbaiki,” ucapnya.

Tapi zaman sekarang, imbuhnya, Septo- dan Rhinoplasty seringkali dilakukan berdampingan, karena banyak orang dengan kesulitan napas yang punya concern tinggi juga terhadap penampilan dari luarnya.

Dokter Clarin menegaskan bahwa memang Septoplasty belum tentu mengubah bentuk luarnya juga. Namun, semua kembali lagi kepada kebutuhan masing-masing ya.

(Agustina Wulandari )

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