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Lesti Kejora dan Rizky Billar Blak-blakan Tantangan Besarkan Tiga Anak, Akui Sulit Bagi Waktu

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |16:37 WIB
Lesti Kejora dan Rizky Billar Blak-blakan Tantangan Besarkan Tiga Anak, Akui Sulit Bagi Waktu
Lesti Kejora dan Rizky Billar Blak-blakan Tantangan Besarkan Tiga Anak, Akui Sulit Bagi Waktu (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Lesti Kejora dan Rizky Billar mengungkap tantangan terbesar yang mereka hadapi setelah dikaruniai tiga anak. Meski mendapat bantuan pengasuh, pasangan ini mengaku kesulitan membagi waktu di tengah padatnya aktivitas agar tetap bisa mendampingi tumbuh kembang buah hati mereka.

Menurut keduanya, tantangan saat ini bukan lagi soal mengurus anak sehari-hari. Ketiga anak mereka memang sudah didampingi oleh pengasuh masing-masing, tetapi Lesti dan Billar berusaha tetap hadir dalam setiap momen penting bersama keluarga.

Lesti mengungkapkan, meski anak-anak mereka dibantu oleh pengasuh, ia dan Billar selalu memanfaatkan waktu luang untuk mendampingi mereka secara langsung.

"Walaupun sudah dijaga oleh suster, tapi ketika kita sempat, ketika kita ada waktu, kita bisa bersama-sama anak. Itu kita manfaatkan sebaik-baiknya," ujar Lesti.

Lesti mengatakan anak pertama dan kedua mereka kini sudah mulai memahami kehadiran orang tua. Karena itu, ia dan Billar berupaya memberikan perhatian lebih agar tidak melewatkan momen penting dalam proses tumbuh kembang keduanya.

"Yang agak lumayan susah itu bagi waktu. Abangnya sudah mengerti, terus Tetehnya juga kalau Papa Bundanya keluar sudah mulai mau ikut," katanya.

Parenting ala Lesti dan Billar

Lesti mengaku dirinya dan Billar kerap berdiskusi mengenai cara membagi perhatian kepada ketiga anak mereka. Menurutnya, saat ini perhatian lebih banyak diberikan kepada anak pertama dan kedua.

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