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Kapan Waktu Terbaik Makan jika Ingin Olahraga?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |07:02 WIB
Kapan Waktu Terbaik Makan jika Ingin Olahraga?
Waktu makan sebelum berolahraga ternyata berperan penting dalam menentukan performa saat latihan (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Waktu makan sebelum olahraga ternyata berperan penting dalam menentukan performa saat latihan. Selain memilih makanan bergizi, jeda antara waktu makan dan olahraga juga perlu disesuaikan agar tubuh memiliki energi yang cukup tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman saat bergerak.

Dikutip dari Healthline, tubuh membutuhkan kombinasi karbohidrat, protein, dan sedikit lemak sebagai sumber energi sebelum berolahraga. Namun, komposisi makanan dan waktu makannya sebaiknya disesuaikan dengan durasi serta intensitas latihan yang akan dilakukan.

Berikut panduan makan sebelum olahraga yang dianjurkan para ahli:

• Makan lengkap 2–3 jam sebelum olahraga

Jika masih memiliki waktu sekitar dua hingga tiga jam sebelum berolahraga, disarankan mengonsumsi makanan lengkap yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak sehat.

Karbohidrat kompleks, seperti oatmeal, kentang, atau biji-bijian utuh, dapat menjadi sumber energi yang bertahan lebih lama. Sementara itu, protein membantu mendukung fungsi otot, sedangkan lemak sehat memberikan energi tambahan untuk aktivitas berdurasi panjang.

• Pilih camilan ringan 1–1,5 jam sebelum workout

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