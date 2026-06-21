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Mitos atau Fakta: Orang yang Rajin Olahraga Pasti Lebih Sehat?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |14:05 WIB
Mitos atau Fakta: Orang yang Rajin Olahraga Pasti Lebih Sehat?
Tren olahraga tengah berkembang. (Foto: Freepik)
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RUTIN berolahraga, seperti lari setiap minggu atau rajin jalan kaki, dipercaya sejumlah orang membuat tubuh pasti lebih sehat dibandingkan orang yang tidak berolahraga sama sekali. Namun, apakah anggapan ini benar?

Apakah hal tersebut hanya mitos belaka hingga seseorang perlu memperhatikan kondisi tubuh lebih lanjut meski sudah rajin berolahraga? Hal ini menarik diulas di tengah tren olahraga yang semakin pesat.

1. Sehat Tidak Hanya Ditentukan oleh Olahraga

Dokter dari RS Harapan Bunda, dr. Andi Sitti Tandina, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menegaskan bahwa anggapan itu adalah mitos belaka. Status kesehatan seseorang tidak bisa hanya dinilai dari kebiasaan olahraga saja.

Olahraga memang memiliki peran penting dalam menjaga kebugaran tubuh dan membantu mencegah berbagai penyakit. Namun, faktor kesehatan jauh lebih kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya dari satu aspek.

“Mitos. Jadi sehat itu kan bukan cuma dari faktor olahraga saja. Memang faktor olahraga itu salah satunya untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa terjadi, tapi nggak cuma itu,” ucap dr. Andi Sitti.

 

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