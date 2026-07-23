Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Awas! Kebiasaan Ini Bisa Hilangkan Proteksi Jantung Alami pada Wanita

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |22:02 WIB
Awas! Kebiasaan Ini Bisa Hilangkan Proteksi Jantung Alami pada Wanita
Ilustrasi hormon estrogen adalah pelindung jantung alami pada wanita. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA — Wanita kerap dianggap memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dibandingkan pria. Namun, perlindungan alami tersebut bisa sirna seketika seiring berjalannya usia atau akibat gaya hidup yang tidak sehat.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Bobby Arfhan Anwar menjelaskan bahwa hormon estrogen memegang peranan kunci sebagai pelindung alami kesehatan pembuluh darah wanita. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah cuplikan podcast bersama Raditya Dika yang diunggah di akun Instagramnya 

"Kabar baik buat teman-teman yang wanita, selama belum menopause, risiko penyakit jantungnya rendah banget," ucap dr. Bobby, dikutip Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, kadar estrogen yang tinggi pada wanita usia produktif menjaga pembuluh darah tetap fleksibel dan sehat. Hal inilah yang membuat angka serangan jantung pada wanita pra-menopause cenderung lebih sedikit dibanding pria.

Namun, situasi ini akan berubah drastis saat wanita memasuki fase menopause, ketika produksi hormon estrogen mulai menurun tajam.

"Jadi yang membedakan kita dengan istri kita, itu hormon estrogen mereka yang tinggi, yang bikin pembuluh darahnya awet dibandingkan kita laki-laki. Dan ketika dia menopause, estrogen kan turun tuh. Nah, risiko seorang wanita untuk mengalami penyakit jantung koroner itu sama dengan laki-laki," katanya.

Meski demikian, dr. Bobby menuturkan bahwa perlindungan ini bisa gugur lebih awal jika wanita memiliki kebiasaan merokok atau menghisap rokok elektrik (vape).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/482/3231446//marah-H8fC_large.jpg
Orang yang Sering Marah-Marah Bisa Kena Gangguan Irama Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/482/3231435//selingkuh-w52l_large.jpg
Sering Selingkuh Bisa Bikin Sakit Jantung, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/482/3231010//kardio-Vbgx_large.jpg
Jaga Jantung Tetap Sehat di Usia Muda, Kardio dan Angkat Beban Jadi Olahraga Paling Ideal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/482/3230984//ilustrasi_serangan_jantung-I3xs_large.jpg
Dokter Ungkap Alasan Merokok Bikin Anak Muda Rentan Kena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/482/3228482//jantung_sehat-VGys_large.jpg
French Paradox, Rahasia Orang Prancis Jaga Jantung Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/482/3227876//jantung-muMn_large.jpg
Riset: 2 dari 5 Orang Kardiovaskular Berisiko Alami Serangan Jantung dan Stroke
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement