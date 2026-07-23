Awas! Kebiasaan Ini Bisa Hilangkan Proteksi Jantung Alami pada Wanita

JAKARTA — Wanita kerap dianggap memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dibandingkan pria. Namun, perlindungan alami tersebut bisa sirna seketika seiring berjalannya usia atau akibat gaya hidup yang tidak sehat.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Bobby Arfhan Anwar menjelaskan bahwa hormon estrogen memegang peranan kunci sebagai pelindung alami kesehatan pembuluh darah wanita. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah cuplikan podcast bersama Raditya Dika yang diunggah di akun Instagramnya

"Kabar baik buat teman-teman yang wanita, selama belum menopause, risiko penyakit jantungnya rendah banget," ucap dr. Bobby, dikutip Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, kadar estrogen yang tinggi pada wanita usia produktif menjaga pembuluh darah tetap fleksibel dan sehat. Hal inilah yang membuat angka serangan jantung pada wanita pra-menopause cenderung lebih sedikit dibanding pria.

Namun, situasi ini akan berubah drastis saat wanita memasuki fase menopause, ketika produksi hormon estrogen mulai menurun tajam.

"Jadi yang membedakan kita dengan istri kita, itu hormon estrogen mereka yang tinggi, yang bikin pembuluh darahnya awet dibandingkan kita laki-laki. Dan ketika dia menopause, estrogen kan turun tuh. Nah, risiko seorang wanita untuk mengalami penyakit jantung koroner itu sama dengan laki-laki," katanya.

Meski demikian, dr. Bobby menuturkan bahwa perlindungan ini bisa gugur lebih awal jika wanita memiliki kebiasaan merokok atau menghisap rokok elektrik (vape).