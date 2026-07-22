Cara Putus Mata Rantai Komplikasi dari Obesitas ala Wamenkes Dante Saksono

WAKIL Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, membicarakan soal obesitas yang masih jadi masalah sampai saat ini. Dia pun beberkan cara putus rantai komplikasi yang bisa muncul dari obesitas.

Dalam unggahan di akun Instagran @dante.harbuwono, ia menuliskan bahwa obesitas bukan sekadar masalah estetika atau berat badan berlebih. Melainkan penyakit kronis yang berdampak serius pada metabolisme tubuh dan menjadi pemicu utama melonjaknya kasus diabetes tipe dua di Indonesia.

“Healthiest, banyak yang masih menganggap obesitas hanya soal berat badan berlebih. Padahal obesitas juga merupakan penyakit kronis yang mengganggu metabolisme tubuh dan meningkatkan risiko diabetes tipe 2," kata Dante.

1. Cek Kesehatan Gratis

Masalah obesitas ini diungkap Dante berdasarkan data terbaru dari program Cek Kesehatan Gratis. Hasilnya, obesitas secara konsisten masuk jajaran atas masalah kesehatan nasional.

"Dari data program Cek Kesehatan Gratis, obesitas secara konsisten masuk dalam lima besar masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, karena obesitas merupakan salah satu faktor risiko utama diabetes," ucap Dante.

Dante mengungkapkan, di wilayah perkotaan seperti Jakarta, survei kesehatan menunjukkan prevalensi diabetes telah mencapai 12,8 persen atau setara dengan 1 dari 8 penduduk. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyaknya penderita yang tidak menyadari kondisi kesehatannya karena diabetes sering kali tidak menimbulkan gejala awal yang signifikan.

“Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar baru mengetahui dirinya mengidap diabetes setelah menjalani pemeriksaan karena sebelumnya tidak merasakan khawatir lakukan gejala," tutur Dante.

2. Faktor Gaya Hidup

Dante menilai, faktor gaya hidup dan metabolisme akibat obesitas harus diwaspadai khususnya terhadap faktor riwayat keluarga (genetis). Risiko seorang anak mengidap diabetes akan melonjak drastis jika kedua orang tuanya merupakan penyandang diabetes.

"Bicara tentang obesitas adalah bicara tentang perubahan metabolisme tubuh. Dengan mengendalikan dan menurunkan angka obesitas, kita secara langsung bisa mencegah komplikasi lanjutan, seperti menurunkan angka kasus diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung," jelas Dante.

Dante menuturkan bahwa sebetulnya anak hanya memiliki risiko terkena diabetes akibat obesitas sebesar 10 persen. Namun jika orang tua yang mengidap diabetes adalah keduanya (ayah dan ibu), risikonya akan meningkat di 20 sampai 30 persen.

“Jika hanya salah satu orang tua yang diabetes, risiko anak terkena diabetes masih di bawah 10 persen. Namun, jika kedua orang tua menyandang diabetes, risiko anak melompat drastis hingga 20 sampai 30 persen pada usia yang jauh lebih muda Kurva risikonya naik tajam," tutur Dante.