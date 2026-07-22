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Di Balik Label Ramah Lingkungan, Sendok Kayu Punya Risiko Kesehatan yang Perlu Diwaspadai

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |09:05 WIB
Di Balik Label Ramah Lingkungan, Sendok Kayu Punya Risiko Kesehatan yang Perlu Diwaspadai
Sendok kayu. (Foto: Freepik)
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APAKAH kamu suka memakai sendok kayu di rumah? Jika iya, tampaknya kamu perlu waspada karena ternyata ada risiko kesehatan yang bisa hadir dari penggunaan sendok kayu.

Padahal, sendok kayu kerap dianggap ramah lingkungan di tengah tren gaya hidup sustainable living yang tengah merak digaungkan. Tampilannya yang estetis dan berkesan alami kerap dianggap jauh lebih aman dibandingkan sendok berbahan plastik.

Merawat Sendok Kayu Agar Tak Jadi Sumber Bakteri

1. Bahaya Sendok Kayu

Praktisi Bisnis Lingkungan, Bang Sap dalam unggahan video di akun Instagramnya mengungkapkan bahwa anggapan produk alami selalu aman tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, sendok kayu menyimpan potensi bahaya tersendiri jika tidak dirawat dan dibersihkan dengan benar.

“Sendok kayu yang kita pikir aman, ternyata sama bahayanya dengan sendok plastik. Kita mikirnya kalau alami itu selalu baik, kan?” kata Bang Sap.

Berbeda dari plastik yang sering dikaitkan dengan ancaman mikroplastik atau paparan bahan kimia sintetis, ancaman utama dari sendok kayu justru terletak pada karakter fisik bahannya yang berpori. Proses pencucian yang kurang tepat dapat mengubah peralatan makan favorit ini menjadi sarang bakteri.

“Risiko sendok kayu memang bukan dari bahan kimia atau mikroplastik seperti pada sendok plastik,” ujar Bang Sap.

“Masalahnya, justru ada pada sifat alamiahnya sendiri. Kayu itu berpori, ketika dipakai untuk makan, sisa minyak, bumbu, aroma, dan makanan bisa masuk ke celah-celah kecil di permukaannya. Kalau setelah dipakai sendoknya cuma dibilas, direndam terlalu lama, atau disimpan dalam kondisi lembab, sisa makanan itu bisa jadi tempat tumbuhnya mikroorganisme," lanjutnya.

 

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