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5 Tahap Stimulasi Motorik Halus Bayi saat Belajar Makan, Jangan Buru-Buru Pakai Sendok!

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |14:05 WIB
5 Tahap Stimulasi Motorik Halus Bayi saat Belajar Makan, Jangan Buru-Buru Pakai Sendok!
Bayi makan. (Foto: Freepik)
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LIMA tahap stimulasi motorik halus bayi saat belajar makan penting diketahui. Sebab ternyata, orangtua tak perlu buru-buru memakai sendok saat menyuapi bayi yang baru belajar makan.

Ya, menyaksikan momen si kecil mulai belajar makan mandiri atau self-feeding selalu menjadi fase yang mendebarkan sekaligus menyenangkan bagi para orangtua. Namun, tak jarang ibu dan ayah merasa cemas atau tidak sabar ketika melihat bayinya justru sibuk meraup makanan dengan tangannya hingga berantakan, alih-alih langsung mahir menggunakan sendok.

Bayi Makan

Ternyata, proses ini adalah hal yang sepenuhnya normal. Dokter Spesialis Anak, dr. Lucky Yogasatria dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa kemampuan motorik anak berkembang secara bertahap. Maka dari itu, penting bagi anak diberikan stimulasi genggaman yang tepat sesuai usia tumbuh kembang anak.

"Bayi belajar makan sendiri itu tidak langsung pintar memegang sendok. Mulainya dari menggenggam dengan seluruh telapak, meraup benda, lalu perlahan baru bisa menjepit makanan kecil dengan ibu jari dan telunjuk. Makanya, stimulasi genggaman penting banget. Bisa lewat mainan ringan, balok, memindahkan benda, sampai mengambil finger food yang lunak dan aman," kata dr. Lucky.

Berikut 5 Tahap Stimulasi Motorik Halus Bayi saat Belajar Makan:

1. Gerakan Meraup (Usia Sekitar 7 Bulan)

Pada fase awal ini, jari-jari bayi akan cenderung menyapu benda di depannya untuk dimasukkan ke dalam telapak tangan. Cara stimulasinya, orangtua bisa meletakkan mainan berbahan kain atau benda pipih yang aman di hadapan bayi untuk memancing gerakannya.

2. Genggaman Sisi Ibu Jari (Usia 7–9 Bulan)

Memasuki usia ini, bayi mulai mencoba menggenggam sesuatu dari sisi ibu jari mereka, meskipun sesekali mereka masih menggunakan bantuan seluruh telapak tangan. Cara stimulasinya orangtua bisa mencoba menawarkan balok mainan berukuran sedang langsung dari arah depan anak agar mereka belajar meraihnya.

 

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