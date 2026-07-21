Benarkah Anak yang Sering Main Hujan-hujanan Lebih Mudah Sakit? Ini Penjelasan Dokter

LARANGAN anak bermain hujan-hujanan atau terlalu capek hingga disebut bisa menyebabkan batuk, pilek, dan demam. Hal ini bahkan sudah lama dipercaya banyak orang tua.

Namun, apakah benar hujan dan kelelahan menjadi penyebab anak mudah sakit? Ataukah hal tersebut hanya mitos semata?

1. Anak Sering Main Hujan-hujanan Lebih Mudah Sakit?

Dokter spesialis anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, menjelaskan bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya merupakan mitos. Menurutnya, hujan atau aktivitas fisik yang berlebihan memang tidak secara langsung menyebabkan batuk atau pilek, tetapi dapat memengaruhi daya tahan tubuh.

"Sebetulnya ini enggak semata-mata semuanya mitos. Kalau misalnya sering hujan-hujanan atau aktivitas berlebih, sudah pasti daya tahan tubuh kita bisa menurun. Nah, saat daya tahan tubuh menurun dan kita terpapar virus, bakteri, atau kuman, kita jadi lebih gampang sakit," ujar dr. Atika dalam program Morning Zone di YouTube Okezone.

dr. Atika pun menjelaskan alasan mengapa orang tua zaman dulu sering melarang anak bermain terlalu lama hingga kelelahan. Pasalnya, usai main terlalu capek, anak-anak kerap sakit.

"Makanya orang tua dulu bilang, jangan kecapekan nanti batuk pilek. Biasanya karena badan kita sudah capek, daya tahan tubuh makin turun, lalu kuman masuk dan akhirnya muncul gejala penyakit," jelasnya.