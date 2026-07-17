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Pir Kukus Bisa Sembuhkan Batuk Pilek pada Anak? Ini Penjelasan Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |08:05 WIB
Pir Kukus Bisa Sembuhkan Batuk Pilek pada Anak? Ini Penjelasan Dokter
Pir kukus. (Foto: Freepik)
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PIR kukus kerap diberikan orangtua saat anak mengalami batuk dan pilek. Buah ini dipercaya dapat membantu mempercepat kesembuhan.

Namun, benarkah pir kukus mampu menyembuhkan batuk pilek? Ataukah hal tersebut hanya sekadar mitos belaka?

1. Pir Kukus Bisa Sembuhkan Batuk Pilek?

Dokter spesialis anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, dalam acara Morning Zone di Youtube Okeozne menjelaskan bahwa anggapan pir kukus dapat menyembuhkan batuk pilek merupakan mitos jika yang dimaksud adalah mengatasi penyebab infeksi.

"Kalau dibilang menyembuhkan batuk pilek karena infeksi tertentu, aku akan bilang itu mitos ya," ujar dr. Atika.

2. Pir Kukus Bisa Membantu Meredakan Gejala

Meski tidak dapat menyembuhkan infeksi, dr. Atika mengatakan pir kukus tetap memiliki manfaat. Buah ini bisa membantu meredakan gejala batuk dan pilek sehingga anak merasa lebih nyaman.

Menurutnya, buah pir mengandung banyak air. Setelah dikukus, pir menjadi lebih hangat dan kandungan cairannya dapat membantu menjaga kelembapan tenggorokan.

"Tapi kalau meredakan gejala, bikin anak lebih nyaman, apalagi pir yang dikukus, itu saya bilang fakta," jelas dr. Atika.

Sensasi hangat dari pir kukus juga dapat membantu mengencerkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan. Hal ini membuat gejala batuk dan pilek terasa lebih ringan.

"Anak akan lebih nyaman. Lendir akan lebih gampang keluar karena hangat, sehingga gejala-gejalanya jadi makin reda," tambah dr. Atika.

 

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