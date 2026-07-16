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Viral Bayi 2 Minggu Dipaksa Makan Bubur, Bikin Dokter Marah Banget!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |06:08 WIB
Viral Bayi 2 Minggu Dipaksa Makan Bubur, Bikin Dokter Marah Banget!
Viral Bayi 2 Minggu Dipaksa Makan Bubur, Bikin Dokter Marah Banget! (Foto: X)
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JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan bayi berusia dua minggu disuapi bubur viral di media sosial dan menuai kecaman. Aksi tersebut dinilai berbahaya karena bayi seusia itu belum siap menerima makanan pendamping ASI (MPASI) dan berisiko mengalami tersedak hingga gangguan kesehatan.

Melalui akun media sosial X miliknya, dr. Adam Prabata mengaku sangat geram melihat tindakan tersebut. Menurutnya, bayi berusia dua minggu sama sekali belum siap menerima makanan padat.

"MARAH BANGET!!! Bayi usia 2 minggu itu BELUM SIAP untuk dikasih bubur! Kasihan banget itu bayinya, ya ampun! Salah-salah bisa tersedak dan makanannya masuk ke paru-paru," tulis dr. Adam.

Bayi di Bawah 6 Bulan Tak Boleh Makan 

Ia menjelaskan, ada beberapa alasan medis mengapa bayi di bawah usia enam bulan tidak boleh diberikan makanan padat seperti bubur. Salah satunya karena bayi masih memiliki tongue-thrust reflex atau refleks mendorong lidah.

Refleks alami tersebut membuat makanan padat lebih mudah terdorong keluar dari mulut atau justru masuk ke saluran napas sehingga meningkatkan risiko tersedak maupun aspirasi, yakni kondisi ketika makanan masuk ke paru-paru.

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Topik Artikel :
Dokter MPASI Bayi Viral
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