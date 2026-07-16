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Pakai Makeup saat Olahraga Apakah Bikin Jerawatan? Ini Penjelasan Ahli

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |11:10 WIB
Pakai Makeup saat Olahraga Apakah Bikin Jerawatan? Ini Penjelasan Ahli
Pakai Makeup Saat Olahraga Apakah Bikin Jerawatan? Ini Penjelasan Ahli (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Banyak orang memilih tetap mengenakan makeup saat berolahraga, baik karena ingin tampil percaya diri maupun harus melanjutkan aktivitas setelah dari gym. Namun, apakah kebiasaan ini aman untuk kesehatan kulit?

Menurut para ahli dermatologi, memakai makeup saat berolahraga sebenarnya tidak dilarang. Namun, jenis produk yang digunakan dan cara merawat kulit setelah berolahraga menjadi faktor penting untuk mencegah masalah kulit, seperti jerawat dan pori-pori tersumbat.

Mengapa Makeup Bisa Memicu Jerawat Saat Olahraga?

Melansir laman womenhealthmag, Dokter spesialis kulit sekaligus konsultan dermatologi, Dr. Justine Hextall, menjelaskan bahwa kombinasi keringat, minyak alami kulit, dan makeup yang terlalu tebal dapat menyumbat pori-pori.

Ketika pori-pori tersumbat, bakteri penyebab jerawat (Cutibacterium acnes) lebih mudah berkembang biak. Kondisi kulit yang hangat dan lembap setelah berolahraga juga menjadi lingkungan ideal bagi bakteri maupun jamur.

Akibatnya, seseorang berisiko mengalami jerawat akibat olahraga (gym acne), yang ditandai dengan komedo, benjolan merah, pustula, hingga jerawat yang lebih dalam.

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Topik Artikel :
Jerawatan makeup Olahraga
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