Menkes Ungkap Manfaat Jeruk Nipis untuk Makanan, Penyerapan Zat Besi Lebih Mudah

JAKARTA – Menambahkan perasan jeruk nipis ke dalam makanan ternyata tidak hanya membuat cita rasa semakin segar, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kebiasaan tersebut dapat membantu tubuh menyerap zat besi dari makanan dengan lebih optimal.

Dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, Budi mengatakan kebiasaan menambahkan perasan jeruk nipis pada makanan merupakan salah satu tradisi kuliner masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan.

Budi menjelaskan, kandungan vitamin C dalam jeruk nipis berperan penting dalam meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan. Selain itu, perasan jeruk nipis juga membuat hidangan terasa lebih segar.

"Mending kita nyontoh orang Makassar. Semua makanan dijeruk-nipisin nih sama mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, bagus enggak buat kesehatan? Bagus dong! Karena jeruk nipis ini mengandung vitamin C. Jadi, dia akan memudahkan penyerapan zat besi yang ada di makanan. Terus dengan kita nambahin jeruk nipis ini, rasanya jadi segar makanannya," ujar Budi.

Manfaat Jeruk Nipis

Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jeruk nipis merupakan buah sitrus yang kaya akan berbagai nutrisi penting. Buah ini mengandung kalori, protein, serat, serta sejumlah mineral, seperti kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, tembaga, dan zinc.