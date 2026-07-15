Profil dan Potret Cantik Ines Garcia, Kekasih Lamine Yamal yang Curi Perhatian di Piala Dunia 2026

NAMA Lamine Yamal tak hanya menjadi sorotan karena penampilannya bersama Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Kehidupan asmara pesepakbola berusia 18 tahun itu juga menarik perhatian publik setelah ia resmi memperkenalkan kekasihnya, Ines Garcia.

Hubungan keduanya mulai terbuka ke publik pada Mei 2026 ketika Yamal dan Ines tampil bersama dalam acara perayaan gelar La Liga Barcelona. Sejak saat itu, pasangan muda tersebut kerap menjadi perhatian penggemar sepakbola maupun pecinta fashion. Lantas, siapa sebenarnya Ines Garcia?

1. Influencer Asal Sevilla

Ines Garcia merupakan seorang content creator dan influencer asal Sevilla, Spanyol. Perempuan berusia 21 tahun ini dikenal aktif membagikan konten seputar fashion, kecantikan, hingga gaya hidup di media sosial.

Popularitasnya terus meningkat setelah hubungannya dengan Lamine Yamal diketahui publik. Selain Instagram, Ines juga memiliki basis pengikut yang besar di TikTok, tempat ia rutin mengunggah video singkat dan berbagai tren terbaru.

Rumor kedekatan keduanya mulai mencuat ketika mereka tertangkap kamera tengah berlibur bersama di Yunani pada musim panas 2026. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, Yamal dan Ines terlihat berjalan bergandengan tangan.

Tak lama kemudian, Ines mengunggah foto-foto liburannya di Yunani dengan busana yang sama seperti dalam video tersebut. Ia juga sempat membagikan buket bunga bertuliskan pesan romantis bertanda nama Lamine, yang semakin menguatkan dugaan hubungan keduanya.

Pasangan ini akhirnya go public di hadapan publik saat menghadiri acara perayaan juara La Liga Barcelona. Momen itu terjadi pada Mei 2026.

2. Setia Mendukung Yamal di Piala Dunia 2026

Ines turut memberikan dukungan langsung kepada Lamine Yamal di Piala Dunia 2026. Ia terbang ke Atlanta, Amerika Serikat, untuk menyaksikan laga perdana Timnas Spanyol.

Melalui Instagram, Ines membagikan sejumlah foto dirinya mengenakan jersey bernomor punggung milik Yamal sebagai bentuk dukungan. Ia juga mengunggah potret kebersamaan dengan sang kekasih di stadion usai pertandingan.