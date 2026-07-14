Gaya Mewah Para WAGs Pemain Bintang Piala Dunia 2026

PIALA Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung bagi aksi para pesepakbola terbaik dunia. Di luar lapangan, perhatian publik juga tertuju pada para WAGs (wives and girlfriends), sebutan untuk istri dan pasangan pemain sepakbola, yang tampil memukau dengan gaya busana mereka.

Dari tribun stadion hingga kedatangan di bandara, para WAGs sukses mencuri perhatian berkat penampilan yang memadukan kemewahan, elegansi, dan sentuhan tren fashion terkini. Kehadiran mereka bahkan kerap menjadi sorotan media mode dunia, membuktikan bahwa Piala Dunia juga telah berkembang menjadi ajang unjuk gaya.

Berikut deretan WAGs yang paling mencuri perhatian sepanjang Piala Dunia 2026:

1. Antonela Roccuzzo

Pertama, ada Antonela Roccuzzo. Istri dari Lionel Messi ini dikenal memiliki gaya yang sederhana namun tetap berkelas.

Antonela jarang mengenakan busana yang terlalu mencolok dan lebih memilih blazer klasik, gaun hitam, serta tas tangan berdesain timeless. Penampilannya menunjukkan bahwa kemewahan tidak selalu identik dengan aksesori berlebihan, melainkan juga hadir lewat pilihan busana yang rapi dan berkualitas.

Salah satu outfit mewah yang pernah dikenakan Antonela ada dalam unggahan di akun Instagramnya. Dalam sebuah pemotretan untuk brand Tiffany and Co, dia mengenakan dress biru panjang elegan dari Silvia Tcherassi dan perhiasan Tiffany and Co seri Blue Book 2026.

Kala menyaksikan Messi berlaga di Piala Dunia 2026, Antonela pun tenteng tas mewah. Dia pakai tas Hermes Birkin berwarna biru. Dia juga pakai jam tangan Audemars Piguet Royal Oak Offshore warna biru muda dan rose gold yang diperkirakan harganya mencapai Rp1,6 miliar.

2. Georgina Rodriguez

Berbeda dengan Antonela, Georgina Rodríguez memilih gaya yang lebih glamor. Tunangan Cristiano Ronaldo tersebut identik dengan gaun berhias kristal, sepatu hak tinggi, serta koleksi tas Hermes yang menjadi ciri khas penampilannya.

Model sekaligus pebisnis itu dikenal percaya diri dengan gaya maksimalis yang membuatnya selalu menjadi pusat perhatian di berbagai acara. Dalam sebuah kesempatan, Georgina pernah kedapatan memakai tas Hermès Birkin 30 Himalaya Niloticus Crocodile dengan Palladium Hardware.

Tas yang dijuluki Holy Grail karena paling langka dan paling diburu kolektor global ini punya efek gradasi warnanya yang menyerupai pegunungan bersalju. Hermès memproduksi tas ini dalam jumlah sangat sedikit setiap tahun. Tasnya pun dijual eksklusif kepada pelanggan VVIP pilihan. Harga retail resminya diperkirakan mencapai USD100.000 hingga USD120.000 atau sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp1,9 miliar.