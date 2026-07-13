Viral Foto Seksi Siswa Baru saat MPLS, Netizen: Merusak Nama Sekolah!

JAKARTA – Sebuah unggahan twibbon Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dari salah satu SMK di Denpasar, Bali, viral di media sosial. Bukan karena desainnya, melainkan foto sejumlah peserta yang dinilai warganet menampilkan kesan terlalu dewasa sehingga memicu pro dan kontra.

Perbincangan bermula dari tangkapan layar kumpulan twibbon yang diunggah akun Threads @ariand0xw. Dalam unggahan tersebut, terlihat deretan foto peserta MPLS yang kemudian menuai beragam komentar dari pengguna media sosial.

Pemilik akun mempertanyakan apakah gaya foto para peserta memang menjadi tren di kalangan pelajar atau merupakan arahan dari pihak sekolah.

"Ini fenomena baru ya? Atau sudah wajar di Bali? Baru lihat salah satu postingan MPLS yang dihujat netizen gara-gara fotonya dianggap vulgar. Ternyata semuanya begini. Ini memang disuruh tampil seperti ini sama sekolahnya atau bagaimana sih?" tulis akun tersebut.

Komentar Netizen

Unggahan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan dari warganet. Sebagian mempertanyakan apakah foto-foto yang beredar benar-benar berasal dari siswa sekolah tersebut.