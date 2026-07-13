Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Menjaga Kesehatan Anak Selama di Sekolah, Bekal dari Rumah Jadi Kunci

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |07:11 WIB
5 Cara Menjaga Kesehatan Anak Selama di Sekolah, Bekal dari Rumah Jadi Kunci
5 Cara Menjaga Kesehatan Anak Selama di Sekolah, Bekal dari Rumah Jadi Kunci (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Memasuki tahun ajaran baru, orang tua tidak hanya perlu mempersiapkan perlengkapan sekolah, tetapi juga memastikan kesehatan anak tetap terjaga selama beraktivitas di lingkungan sekolah. Pasalnya, kebiasaan jajan sembarangan, kurang menjaga kebersihan, hingga pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit.

Agar anak tetap bugar dan bisa mengikuti kegiatan belajar dengan optimal, ada beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan sejak dari rumah. Berikut tips menjaga kesehatan anak selama di sekolah yang dirangkum dari laman resmi Dinas Pendidikan.

Tips Jaga Kesehatan Anak

1. Siapkan bekal minuman sendiri

Membiasakan anak membawa botol minum berisi air putih dapat membantu mengurangi kebiasaan membeli minuman manis atau berwarna yang banyak dijual di sekitar sekolah. Air putih menjadi pilihan terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus mengurangi asupan gula berlebih.

Jika sesekali ingin memberikan minuman manis, sebaiknya dikonsumsi di rumah dengan porsi yang terkontrol.

2. Buat bekal makanan yang menarik

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/629/3218734/kulit_merah_pada_anak-Ow29_large.jpg
Kulit Anak Kemerahan dan Muncul Spot Kering di Tubuh? Waspadai Dermatitis Atopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/482/3215660/vitamin_anak-0KRQ_large.jpg
Kenapa Zinc dan Vitamin C dalam Suplemen Anak Tidak Dibuat 100 Persen? Begini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/612/3153752/pentingnya_kepekaan_moms_untuk_cegah_penyakit_pada_anak_di_tengah_aktivitas_padat-1tOH_large.jpg
Pentingnya Kepekaan Moms untuk Cegah Penyakit pada Anak di Tengah Aktivitas Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148594/ramai_tren_picky_eater_ini_tips_biar_anak_gak_pilih_pilih_makanan-VUAy_large.jpg
Ramai Tren Picky Eater, Ini Tips Biar Anak Gak Pilih-pilih Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/612/3145210/imunisasi-Gxk5_large.jpg
Imunisasi si Kecil Sudah Lengkap Belum Moms? Cek Daftarnya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141388/kejang-8EZi_large.jpg
Jangan Panik Moms, Lakukan Ini saat Anak Kejang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement