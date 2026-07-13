5 Cara Menjaga Kesehatan Anak Selama di Sekolah, Bekal dari Rumah Jadi Kunci

5 Cara Menjaga Kesehatan Anak Selama di Sekolah, Bekal dari Rumah Jadi Kunci (Foto: Okezone)

JAKARTA – Memasuki tahun ajaran baru, orang tua tidak hanya perlu mempersiapkan perlengkapan sekolah, tetapi juga memastikan kesehatan anak tetap terjaga selama beraktivitas di lingkungan sekolah. Pasalnya, kebiasaan jajan sembarangan, kurang menjaga kebersihan, hingga pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit.

Agar anak tetap bugar dan bisa mengikuti kegiatan belajar dengan optimal, ada beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan sejak dari rumah. Berikut tips menjaga kesehatan anak selama di sekolah yang dirangkum dari laman resmi Dinas Pendidikan.

Tips Jaga Kesehatan Anak

1. Siapkan bekal minuman sendiri

Membiasakan anak membawa botol minum berisi air putih dapat membantu mengurangi kebiasaan membeli minuman manis atau berwarna yang banyak dijual di sekitar sekolah. Air putih menjadi pilihan terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus mengurangi asupan gula berlebih.

Jika sesekali ingin memberikan minuman manis, sebaiknya dikonsumsi di rumah dengan porsi yang terkontrol.

2. Buat bekal makanan yang menarik