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HOME WOMEN LIFE

Viral! Wanita Diduga Pelakor Pura-Pura Pingsan di Jalanan Usai Dilabrak Istri Sah, Sampai Dikepret Air

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Wanita Diduga Pelakor Pura-Pura Pingsan di Jalanan Usai Dilabrak Istri Sah, Sampai Dikepret Air
Wanita pura-pura pingsan. (Foto: Instagram/@kabarnusantara.idn)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita yang berpura-pura pingsan di jalanan. Kabarnya, wanita tersebut merupakan seorang pelakor atau perebut lelaki orang.

Wanita ini pingsan usai dilabrak istri sah. Aksinya langsung jadi tontonan orang-orang yang melintasi area tersebut. Bahkan, sampai ada orang yang memercikkan air ke wajah wanita itu demi membangunkannya dari pingsan.

Wanita pura-pura pingsan

1. Drama Perselingkuhan

Dalam video yang diunggah akun Instagram @kabarnusantara.idn, dugaan drama perselingkuhan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang wanita terlihat tergeletak di sebuah lokasi setelah diduga terlibat keributan dengan istri sah seorang pria.

Peristiwa itu disebut terjadi di kawasan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Sabtu 11 Juli 2026. Berdasarkan informasi yang beredar, seorang pria yang telah beristri diduga datang ke lokasi bersama perempuan lain.

Namun, situasi berubah setelah istri sah pria tersebut disebut mengetahui keberadaan keduanya dan datang ke lokasi. Keributan pun terjadi hingga membuat perempuan yang diduga sebagai selingkuhan tersebut menjadi perhatian.

 

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