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Mitos atau Fakta: Cuci Darah Hanya Terjadi pada Orangtua?

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |08:05 WIB
Mitos atau Fakta: Cuci Darah Hanya Terjadi pada Orangtua?
Orang tua sakit. (Foto: Freepik)
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ANGGAPAN cuci darah atau hemodialisis hanya terjadi pada orang lanjut usia masih banyak disampaikan masyarakat. Namun, anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar.

Kini, banyak juga anak muda yang harus menjalani cuci darah. Penyebabnya pun beragam, utamanya soal pola hidup yang kurang baik.

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1. Cuci Darah Hanya Terjadi pada Orangtua?

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Rosandi Himawan, Sp.PD, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menjelaskan bahwa cuci darah dapat dialami oleh siapa saja, termasuk kelompok usia muda. Meski kasus gagal ginjal memang lebih banyak ditemukan pada orang tua, saat ini semakin banyak anak muda yang mengalami gangguan fungsi ginjal hingga harus menjalani terapi cuci darah.

“Cuci darah hanya terjadi pada orang tua itu mitos. Memang proporsi gagal ginjal pada orang tua lebih banyak, tetapi sekarang anak muda yang mengalami cuci darah juga banyak,” ujar dr. Rosandi.

Menurut dr. Rosandi, meningkatnya kasus gangguan ginjal pada usia muda tidak lepas dari berbagai faktor risiko, seperti diabetes dan hipertensi. Gaya hidup yang kurang sehat dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit metabolik tersebut.

Jika tidak terkontrol, diabetes dan tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah di ginjal secara perlahan. Hal ini juga bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Selain itu, penyakit peradangan dan autoimun yang lebih sering ditemukan pada usia muda juga dapat menjadi penyebab gangguan ginjal.

“Belum lagi penyakit-penyakit peradangan atau autoimun pada anak muda yang juga semakin meningkat,” jelas dr. Rosandi.

 

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