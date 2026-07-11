Viral! Perjuangan Istri Bangunkan Suami dari Koma dengan Cara Gigit Jari Kaki

JAKARTA – Kisah mengharukan datang dari seorang perempuan bernama Song Mei. Perjuangannya menjadi viral setelah perjuangannya merawat sang suami yang koma selama bertahun-tahun berakhir dengan secercah harapan. Metode yang dilakukannya pun tak biasa, yakni rutin menggigit jari kaki suaminya sebagai bagian dari upaya merangsang respons saraf.

Melansir SCMP, Song Mei, 45 tahun, berasal dari Provinsi Henan. Sebelum musibah terjadi, ia bekerja sebagai guru seni taman kanak-kanak, sedangkan sang suami, Zhao Jinqian, mencari nafkah sebagai pekerja pemasangan lapisan kedap air. Keduanya dikenal aktif membantu sesama. Song kerap mengajar melukis secara gratis kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sementara Zhao membiayai pendidikan seorang pelajar dari daerah pegunungan.

Kehidupan keluarga mereka berubah drastis pada Oktober 2019. Saat itu, Zhao nekat memanjat atap sebuah gudang untuk menyelamatkan balita berusia tiga tahun yang terjebak. Dalam proses penyelamatan, ia terjatuh dari ketinggian sekitar enam meter.

Balita tersebut selamat tanpa mengalami luka karena Zhao melindunginya dengan tubuhnya saat jatuh. Namun, Zhao mengalami cedera otak berat dan sejumlah patah tulang. Dokter bahkan menyebut peluangnya untuk sadar kembali sangat kecil.

Sejak saat itu, Song memutuskan berhenti bekerja demi merawat suaminya secara penuh. Ia menghabiskan hari-harinya membersihkan tubuh Zhao, memijat, mengajaknya berbicara, hingga menjual lukisan secara daring untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pengobatan.