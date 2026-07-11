2 Makanan yang Ampuh Turunkan Kolesterol versi Dokter Jantung

JAKARTA – Menjaga kadar kolesterol tetap normal tidak hanya bergantung pada obat-obatan, tetapi juga pola makan sehari-hari. Menurut ahli jantung dan ahli gizi, ada dua jenis makanan sederhana yang terbukti membantu menurunkan kolesterol jahat (LDL) sekaligus menjaga kesehatan jantung.

Kolesterol tinggi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke. Karena itu, memilih makanan yang tepat menjadi langkah penting untuk mengendalikan kadar kolesterol secara alami.

Dokter spesialis kardiologi preventif, Dr. Tracy Paeschke, menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi konsumsi makanan yang dapat meningkatkan kolesterol, seperti lemak trans, lemak jenuh, dan minyak tropis.

"Setelah itu, barulah fokus menambahkan makanan yang dapat membantu menurunkan kolesterol," jelasnya dilansir dari laman Prevention.

Sementara itu, ahli gizi kardiologi preventif Michelle Routhenstein, MS, RD, CDCES, mengatakan bahwa makanan yang kaya serat larut, lemak tak jenuh, dan senyawa polifenol mampu membantu mengikat kolesterol di saluran pencernaan sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh.

Makanan Penurun Kolesterol

1. Kacang-kacangan