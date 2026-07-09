Tips Sat Set Bikin Wajah Jadi Kinclong Habis Menangis

JAKARTA - Menangis adalah hal yang sangat wajar. Selain membantu meluapkan emosi, menangis juga merupakan proses biologis yang penting untuk kesehatan mata kita. Namun, kamu mungkin pernah bertanya-tanya, apakah air mata juga berdampak baik untuk kulit?

Ternyata, merujuk dari Healthline, kebiasaan yang kamu lakukan saat dan setelah menangis sangat menentukan bagaimana reaksi kulitmu. Mari bahas efek air mata pada kulit dan cara merawatnya agar wajah tak iritasi setelah bersedih.

Kenapa Kulit Terasa Sedikit Perih setelah Menangis?

Bagi sebagian orang, wajah bisa terasa sedikit perih atau iritasi setelah menangis. Hal ini sangat bisa dijelaskan secara sains.

Menurut ahli kulit, cairan air mata sebenarnya mirip dengan cairan garam normal. Masalahnya ada pada perbedaan tingkat keasaman atau pH. Air mata memiliki kadar pH sekitar 7 (netral), sedangkan kulit wajah sedikit lebih asam, yaitu di angka 5,5 hingga 6.

Paparan air mata dalam waktu singkat sebenarnya tak berbahaya. Namun, jika kamu menangis dalam waktu yang lama, perbedaan pH ini bisa mengubah kelembapan kulit dan memicu iritasi ringan.